Adana'da kuraklık döneminde araç ve yaya ile ulaşım sağlanabilen göl ortasındaki Sevgi Adası'na giden yol, yılın ilk 50 gününde yaşanan yoğun yaşların ardından kayboldu.

Adana'ya 2026 yılının ilk 50 gününde yaklaşık 1 yıl 3 aylık yağış düştü. Özellikle son 3 haftada belirli günlerde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağmur yağdığı bildirildi. Bu yağışlardan sonra daha önce yüzde 58 olan gölün doluluk oranı ise yüzde 75'e kadar yükseldi.

SEVGİ ADASI'NA GİDEN YOL KAYBOLDU

Artan yağışlarla birlikte Seyhan Baraj Gölünde kuraklık döneminde suların çekilmesiyle ortaya çıkan alanlar yeniden su altında kaldı. Kuraklık döneminde araç ve yaya ile ulaşım sağlanabilen göl ortasındaki Sevgi Adası'na giden yolun da suyla kaplandığı görüldü. Yetkililer gölde bir taşkın olmaması için kontrollü bir şekilde kapakları açarak suyu Seyhan Nehrine vermeye başladı.

"GÖLÜN DURUMUNU MERAK EDİP GELDİM"

Göl kenarında gezintiye çıkan Ender Acılı, kısa süre öncesine kadar gölde suyun oldukça çekildiğini belirterek, "Yağmurlardan sonra gölün doluluk oranı çok artmış. Bu duruma çok sevindim. Kuraklık hiç iyi değildi. Sırf gölün durumunu merak edip geldim. Çok güzel dolmuş" ifadelerini kullandı.

Bünyamin İşten ise daha önce gölde su seviyesinin çok düştüğünü ifade ederek, "Daha önce geldiğimde gölde su yoktu. Göl çok çekilmişti ama şimdi dolmuş" dedi.

Haluk Cehavir de kuraklık döneminde vatandaşların Sevgi Adası'na yürüyerek gidebildiğini hatırlatarak, "Yağmur sonrası göl dolduğu için Sevgi Adası'na artık yürüyerek gidilemez. Gölün dolması hepimizi sevindirdi" diye konuştu.

Adana'da önümüzdeki günlerde de yağmur beklendiği öğrenildi.

