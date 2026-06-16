56 yıl önce bir bir inşa edildi! Türkiye'de böyle başka köy yok
Adıyaman'da 56 yıl önce yaşanan heyelan sonrası inşa edilen Kuşakkaya köyü, dairesel yerleşim planıyla Türkiye'nin sıra dışı kırsal yerleşimlerinden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor.
- Köy, 1970 yılındaki heyelan nedeniyle eski yerleşim yerinin riskli hale gelmesi üzerine taşınmıştır.
- Köyün yeni yerleşim alanındaki yapımı 1973 yılında başlamış ve dairesel bir planla tasarlanmıştır.
- Köylülere göre "Selanik Projesi" olarak adlandırılan çalışmayla 82 afet konutu yapılmış ve 1982'de hak sahiplerine teslim edilmiştir.
- Köy, orijinal mimari yapısını koruyarak gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron tutkunlarının ilgisini çekmektedir.
- Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanmaktadır.
- Kuşakkaya Köyü Muhtarı, köyün yuvarlak planlamasının Türkiye'de bir ilk ve örnek olduğunu belirtmiştir.
Adıyaman merkeze bağlı Kuşakkaya köyü, 1970 yılında meydana gelen heyelan nedeniyle eski yerleşim alanının riskli hale gelmesi üzerine yeni bir alana taşındı. Yaşanan afetin ardından hazırlanan proje kapsamında 1973 yılında yapımına başlanan köy dairesel bir planla tasarlandı.
GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKİYOR
Köylülerin "Selanik Projesi" olarak adlandırdığı çalışma çerçevesinde inşa edilen 82 afet konutu, 1982 yılında hak sahiplerine teslim edildi. Aradan geçen yıllara rağmen orijinal mimari yapısını koruyan köy, son yıllarda gezginlerin, fotoğraf sanatçılarının ve dron tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunuyor.
ORİJİNAL BİR ÖRNEK
Köyün ortasında ortak kullanım alanları bulunurken, evler bu merkezin çevresine halka şeklinde sıralanıyor. Planlı yapısı sayesinde farklı bir siluete sahip olan köy, Türkiye'deki kırsal yerleşimler arasında orijinal bir örnek olarak öne plana çıkıyor.
"TÜRKİYE'DE BİR İLK VE ÖRNEK BİR KÖY"
Kuşakkaya Köyü Muhtarı Hasari Oğuz, "Yaşanan heyelan sonrasında devletimiz burada bize yeni bir köy yaptı. Bu köyün böyle yuvarlak olmasına Selanik Projesi diyorlar. Türkiye'de bir ilk ve örnek bir köy. O dönem 82 ev yapıldı. Yuvarlak olarak projelendirilmesi çok güzel." diye konuştu.