Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Gemi Trafik Sistemi Merkezi’nin açılışına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Okay Kılıç, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve AK Parti İzmir milletvekilleri katıldı. Törende yaptığı konuşmada yedi denize hükmetmiş ecdadın torunlarına yakışan bir hizmette bulunduklarını belirten TBMM Başkanı Yıldırım, “Milletçe denizcilerimizi gururlandıran bu projenin hayata geçmiş olmasından bahtiyarlık duyuyorum. Denizde can ve mal emniyeti artmış olacak. Piri Reis’in torunlarına yakışan da budur. Denizde emniyet konusu ile ilgili ilk yaptığımız, Boğazlar Gemi Trafik Sistemi’dir. 2003’te hayata geçmişti. Daha sonra yaşadığımız gelişmeleri, denizde can ve mal emniyeti doğuracağı sonuçları dikkate alarak bütün kıyı şeridimizde, denizlerimizde genişletme kararı almıştık. Bu bağlamda da diğer gemi trafiğinin en yoğun olduğu İzmit, İzmir ve Mersin’de bu istasyonların kuruluş çalışmaları başlamıştı” dedi.

“2003’TE TÜK GEMİLERİ KARA LİSTEDEYDİ”

Bu proje ile Türkiye’nin denizlerdeki hakimiyetini perçinleyeceğini söyleyen Yıldırım, “Denizcilik meşakkatli iş, küresel bir iş. Yerel kalarak denizcilikte başarılı olma şansınız yok. Yedi denizde bayrağımızı dalgalandırıp, itibarımızı yukarı çıkarmak için uluslararası bütün mevzuata hakim olmamız lazım. Bu da yetmez, uluslararası sularda kara listeye girmeden gemilerimizin bayrak dalgalandırması lazım. Hal böyle miydi? 2003’te Tük gemileri kara listedeydi. Çıktığı ilk limanda tutuluyordu. Hem itibarımızı hem de ticaretimizi olumsuz etkiliyordu. Yoğun çalışmalar, denizcilikte değişim ve dönüşümü hayata geçirmemize vesile oldu. Akdeniz’i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayrettinlerin, Oruç Reislerin izinden giden bugünkü denizcilerimizle iftihar ediyorum. 2002 yılından beri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürüyoruz. Merkezin denizde can ve mal emniyetine çok daha fazla katkı sağlayacağı aşikardır. Bu gelişmiş ülkelerin ancak yapabileceği bir iştir. Türkiye bu anlamda gelişmiş ülkelerle yarışan bir konumdadır. Uluslararası Denizcilik Örgütünde de itibarı yüksektir. ‘Denizlere hakim olan dünyaya hakim olur’ sözü bize Barbaros Hayrettin Paşa’dan mirastır. Kara hudutlarımızın uzunluğu, deniz hudutlarımızın sadece 3’te 1’i kadardır. Türkiye denizci bir ülke, Türk milleti denizci bir millettir. Denizci millete de denizciliğe böyle hizmet etmek yaraşır” diye konuştu.

“DENİZCİLİĞE SADECE TAŞIMACILIK GÖZÜYLE BAKMIYORUZ”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise, dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası ticaretin büyük bölümünün deniz yoluyla yapıldığını dile getirerek, “Dünya taşımacılığında yüzde 84’ü güvenli, çevre dostu ve düşük maliyet nedeniyle deniz yoluyla yapılıyor. Bir ürünü deniz yoluyla taşımak daha ekonomik. Rakamlar dünya ve ülkemiz için denizcilik sektörünün önemini önümüze koyuyor. Ülke olarak dünyanın en güzel deniz coğrafyasına sahibiz ancak bu potansiyeli hayata geçireceğimiz ölçüde denizci ülke vasfına sahip olabileceğimiz unutulmamalı. Potansiyelimizi hayata geçirmek adına son dönemde büyük atılımlar gerçekleştirerek denizcilikte lider ülkeler arasına girdik. Denizcilik, coğrafi konumundan hareketle stratejik sektörlerin başında geliyor. Denizciliğe sadece taşımacılık gözüyle bakmıyoruz. Gemi inşa sanayi, liman hizmetleri, deniz turizmi, yatçılık, canlı-cansız doğal kaynakların deniz yönetimini içine alan kapsamlı endüstri, ticaret ve hizmet alanı olarak bakıyoruz” dedi.

EGE DENİZİ 7/24 İZLENECEK

Bakan Turhan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uzun yıllar denizciliğe bazı vatandaşlarımızın geçimlik teknesi olarak bakıldı. Gemilerimizin uzun yıllar kara listede olması bunu gösteriyor. Gemilerimizin denizlere girmesi yasaktı. Kısa sürede gemilerimizi beyaz listeye taşıdık. Şu an tüm sulara girebiliyoruz, bayrağımızı dört bir yandan dalgalandırıyoruz. Buna paralel olarak ülke içinde sektörün kalkınması için yaptığımız en önemli adım ÖTV’siz yakıt uygulaması oldu. Bu destekle kabotaj taşımacılığı arttı. Deniz ticaret filo kapasitemiz, dünya denizcilik filosuna göre yüzde 75 büyüme gösterdi. Sektörün büyümesine paralel olarak tersane payı 78’e çıktı. Dünya yat üretiminde dünyada 3. sırada olup, marka sahibi olduk. Limanlarımızın yolu bilinmezken, kurvaziyerlerden gelen turist 307 bini buldu. Gemi inşaat sektöründeki amacımız en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimi yapmayı sağlamak. Bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda inşallah gerçekleştireceğiz. Bugün açılacak merkezimizde 12 insansız trafik gözetleme istasyonu yer alıyor. Son teknoloji ile gemi trafiği 7 gün 24 saat izlenebilecek. Merkez, İzmir, Balıkesir ve Çanakkale il sınırlarına ve Ege Denizi ortasına kadar yayılan sahayı kapsıyor. Bölgede bulunan 7 ayrı liman başkanlığı, trafik gözetleme istasyonları ile Aliağa’yı da kapsayacak şekilde hizmet verecek. Denizlerimiz her açıdan kontrol altımızdadır ve artık daha emniyetlidir.”

Konuşmaların ardından protokol tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.