Sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos körfezde dev dalgalara sebep oldu. Dev dalgalar sahallirde yazlık evlerin bahçelerine kadar ulaşıyor. Lodosun akşam saatlerinde etkisini arttırması beklenirken, yetkililer özellikle soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.
Lodos dev dalgalara sebep oluyor
27.11.2018 - 13:31 | Son Güncelleme: 27.11.2018 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde etkili olan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Dev dalgalar sahilleri adeta dövüyor.
Etiketler : Balıkesir,
590650 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590650.aspx
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