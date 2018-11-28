Çan ilçesine bağlı Etili köyünde bir erik ağacı kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermeye durdu. Etili köyünde ikamet eden 35 yaşındaki İsmail Karadayı, “Evimin önündeki erik ağacının ikinci kez çiçek açıp meyve verdiğini bugün fark ettim. Erik meyvesinin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımda paylaştım” dedi. Takipçilerinden büyük ilgi gördüğünü belirten Karadayı, “15 gün önce erik ağacım çiçek açtı. Şimdi de meyveye döndü. Yakında hasat yapacağız” şeklinde konuştu.
Kasım ayında erik ağacı çiçek açtı
28.11.2018 - 09:28 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 09:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Çan ilçesinde bir erik ağacının kasım ayının dördüncü haftasında çiçek açıp meyve vermesi görenleri hayrete düşürdü.
Etiketler : erik,haberler,ağaç,
590783 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/590783.aspx
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