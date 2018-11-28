Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağanağın olumsuz etkilediği Havsa'nın Oğulpaşa köyünde incelemede bulundu. Vali Canalp, köydeki incelemelerinde, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Köyde bir kişiden haber alınamadığına dair iddialara ilişkin Canalp, "80 yaşındaki bir vatandaşımızdan haber alınamıyor. Ama durum netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Bir ihbar daha gelmişti o kişi teyzesinin yanında çıktı." dedi. Vali Canalp'a incelemelerinde, Havsa Kaymakamı Neslihan Kısa ve Edirne Jandarma Komutanı Alpaslan Doğan eşlik etti.