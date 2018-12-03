Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi
Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı
03.12.2018 - 16:15 | Son Güncelleme: 03.12.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iddianamede, iki sanık için "cinayet", "cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ceza istendi
Etiketler : Şule Çet,
591621 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/591621.aspx
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