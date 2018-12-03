Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Necatiybey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğalgaz patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polisler bölgeyi ablukaya aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı: "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."