Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı. 2 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
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Saat 16.00 sıralarında Çukurova Belediye binasına gelen ve henüz kimliği saptanamayan 1 kişi, tabancayla ateş açtı. 2 kişinin yaralandığı saldırı ihbarı üzerine belediyeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : Çukurova Belediyesi,