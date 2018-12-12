Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkent’te, meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı. Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.