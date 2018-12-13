Suriye sınırında görev yapan hudut birlikleri, Altınözü ilçesi kırsalında sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubu tespit etti. Yakalanan ve Suriyeli olduğu belirlenen 41 kaçak göçmen, jandarmaya teslim edildi.
Hatay'da 41 kaçak göçmen yakalandı
13.12.2018 - 15:04 | Son Güncelleme: 13.12.2018 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtikleri tespit edilen 41 kaçak göçmen yakalandı.
Etiketler : hatay,kaçak,göçmen,haberler,
593278 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593278.aspx
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