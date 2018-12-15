Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; A.K., evde kimsenin olmadığı sırada göğsüne dayadığı pompalı tüfeği ateşledi. Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde A.K.'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan A.K., ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.K., hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek burada tedaviye alındı. Polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.