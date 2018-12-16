Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksan, takımına olan sevdasını şu sözlerle anlattı: Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Günüm güzel başlıyor. Diğer rakip takımların taraftarlarından da güzel tepkiler aldım. İnşallah 4’üncü yıldızı da takacağım. Hatta evi boyayan ustalardan biri Trabzonsporlu, diğeri Galatasaraylıydı.