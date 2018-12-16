Aksan, takımına olan sevdasını şu sözlerle anlattı: Fenerbahçe aşkını insanlara göstermek istedim. Ben sabah evden çıktığım zaman binaya bakıp gülümsüyorum. Günüm güzel başlıyor. Diğer rakip takımların taraftarlarından da güzel tepkiler aldım. İnşallah 4’üncü yıldızı da takacağım. Hatta evi boyayan ustalardan biri Trabzonsporlu, diğeri Galatasaraylıydı.
Fanatikliğin böylesi! Binasını sarı laciverde boyattı
16.12.2018 - 06:55 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultangazi’nin Sultançiftliği Mahallesi’nde oturan Erdoğan Aksan (50), tam bir Fenerbahçe tutkunu. Aksan’ın sevgisi o kadar büyük ki dört katlı apartmanının dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı, balkonlarına da Fenerbahçe amblemini ekletti.
Etiketler : Sultangazi,Fenerbahçe,
593656 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593656.aspx
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