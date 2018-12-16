Koca, kronik hastalıklarının takibinin de aile hekimliği üzerinden yapıldığını hatırlatarak hem koruyucu hekimlikten faydalanmak hem de kısa sürede en yakın yerden sağlık desteği alabilmek için doğru adresin aile hekimleri olduğuna işaret etti. Koca, şöyle konuştu: “Aile hekimlerimizi önemsiyoruz. Yeni dönemde aile hekimlerimiz üzerinden yaptığımız kronik hastalıkların takibini de artıracağız.” 81 il genelinde yürütülecek kampanyayla ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarına başvuruların azalacağını vurgulayan Koca, “Aile hekimlerinin sayısının arttığı, kronik hastalık takibinin daha kolay yapıldığı, aile hekimlerinin imkânlarını daha da artırdığımız bir döneme giriyoruz” dedi. (ANKARA)
Aile hekimliği güçlenecek hastaneler rahatlayacak
16.12.2018 - 07:55 | Son Güncelleme: 16.12.2018 - 07:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aile hekimliğini güçlendirmek ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak maksadıyla Türkiye genelinde, “Aile Hekiminizi Erken Tanıyın” kampanyasını başlattıklarını bildirdi.
Etiketler : Aile hekimi,sağlık bakanlığı,fahrettin koca,
593674 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593674.aspx
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