Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1860’lardan bugüne Türk atçılığında bilinen veriler arasında ilk at yarışları İzmir’de gerçekleşti. O günlerden bu yana birçok safkan at efsaneleşmeyi başardı.

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Yarışseverlerin hafızalarına kazınanların başında Bold Pilot geliyor. Yarış hayatına, 28 Mayıs 1995 Pazar günü başlayan at, start verildikten hayli sonra çıkmasına rağmen son 200’deki müthiş atakları ile biliniyor. Bold Pilot, bir yıl gibi kısa bir zamanda 11 üst düzey mücadeleyi kazanarak âdeta imkânsızı başarmış bir şampiyon olarak tarihin tozlu sayfalarında yer alıyor.

Savaşmak kanında var

İngiliz Thoroughbred ırkının temel üç aygırından birincisi olan Byerley Türk, cesaret ve hızın sembolü olarak şöhret kazandı. Hayatının ilk 8-10 yılı savaş meydanlarında geçen at, 1683 yılında II. Viyana kuşatmasında sahibi olan Osmanlı zabiti ile esir düştü. İngiltere’ye götürülen at, Kral III. William ile birçok sefere katıldı. 1690’da piste çıkan Byerley Türk, Kuzey İrlanda’da Kraliyet Koşusu’nu kazandı.

İlklerin atı

Gelmiş geçmiş en iyi İngiliz atlarından biri kabul edilen Grand Ekinoks, Gazi Şampiyonluğunun yanında, güçlü fiziği ve Dubai’de ilk start almış Türk atı olmasıyla da tanınıyor. 1998 doğumlu Grand Ekinoks, Türkiye’de en son “triple crown” (Erkek Tay Deneme, Gazi ve Ankara Koşuları) yapan at unvanını da elinde bulunduruyor.

Adı gibi ‘Turbo’

Turbo’nun ismini duymayan neredeyse yok. 2009 yılında dünyanın en iyi Arap Atı seçilen Turbo, koştuğu 32 yarışta 27 birinciliğiyle hipodromlara adını altın harflerle yazdırdı. Rakiplerine açık ara fark atmasıyla bilinen bu atın, 2008’de başlayan yarış hayatı iki yıl gibi kısa sürede bitti.

64 defa kazandı

Sakat olması sebebiyle birçok at yetiştiricisinin almaktan vazgeçtiği Kafkaslı’yı Ramazan Kaya, 2004’te ihale ile 51 bin liraya aldı. 127 yarışta yer alan at sahibine 8,65 milyon lira kazandırdı. Dünya Arap Atı Organizasyonu (WAHO) tarafından Türkiye’de 2006’nın en iyi Arap Atı seçilen Kafkaslı, 64 birincilik elde etti.