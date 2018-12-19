Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da bisikletli ulaşımı geliştirmek, sağlık, çevre ve ekonomiye katkı sağlamak için yapılan bisiklet yollarının kullanımlarına ilişkin ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntıların başında, motorlu taşıt sürücülerinin ve yayaların bisiklet yollarını bilinçsizce kullanmaları geliyor. Kent genelinde bulunan yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki bisiklet yollarından yalnızca birkaçı kullanılabilir durumda. Geriye kalan diğer yollar motorlu taşıt ve yaya işgali altında. O yerlerden biri de Gaziosmanpaşa ilçesinde Küçükköy Meydanı ile Alibeyköy arasındaki 2,7 kilometrelik bisiklet yolu. Yalnızca bisiklet sürücülerinin kullanması gereken yol üzerinde motorlu taşıt parklarından otobüs durağına, yaya trafiğinden çöp konteynerine kadar birçok engel bulunuyor.

ARAÇLAR BİSİKLETLİLERİN HAKKINI GASP EDİYOR

Semt sakinleri bisiklet yollarının maksadı dışında kullanılma- sından dolayı rahatsız. Bisikletliler için ayrılan yolda, engeller bulunduğunu belirten bir semt sakini, “Normalde burası bisiklet yolu. Buradaki araçlar, bisikletlilerin hakkını gasp ediyor. Bu çöp konteyneri da öyle. Çöpçü boşaltmış çöpünü, konteyneri atmış buraya. Herkes, herkesin hakkına tecavüz ederse işte böyle karışıklık olur. Ben rahatsızım bu durumdan” dedi.

Bisikletliler Derneği Başkanı Murat Suyabatmaz, İstanbul’un birçok noktasında benzer problemlerin yaşandığını belirterek, “Bisiklet yollarının kullanımı konu- sunda herkese sorumluluk düşüyor. Burada görüldüğü gibi, çöp konteynerinin bir cebi var. Ancak belediye ekibi bu konteyneri yerine koymuyor. Bunu birkaç yerde daha yaşadık. Belediyenin temizlik işçileri bu konuda yeterince eğitilmemiş demek ki. Bu yollara toplumun bütün kesimlerinin sahip çıkması lazım. Eğer bu sağlanırsa bisiklet yolları da kullanılabilir hâle gelir. Bu yol üzerine araç park edenler, bu yolun güvenli olmadığını gösteriyor. Bu da bisiklet yollarını anlamsız kılıyor. Bisiklet yolu güzergahında park eden sürücülere cezai işlem uygulanmadığı sürece benzer sıkıntılar yaşanmaya devam edecek” dedi.