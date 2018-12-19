Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğlence yerleri, restoran ve kafelerin ağırlıkla çoğunla bulunduğu Hükümet Caddesi üzerinde sürekli yaşanan elektrik kesintisi cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşları isyan ettirdi. Kesinti ihbarı üzerine Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketi’ne (EDAŞ) bağlı ekipler, caddeye gelerek kesinti yaşanan bölgedeki hatları inceledi.

KEMİRDİLER

Trafodan çıkan ve yer altından dağıtımı yapılan ana kablonun fareler tarafından kemirildiği ortaya çıktı. Kabloyu kemirerek yüksek gerilime kapılan ve kömürleşen fareyi çıkaran ekipler kabloyu onararak caddeye elektrik verdi. "Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş" Kesintinin yaşandığı caddedeki restoran işleten Cihat Doğan, sahibi olduğu iş yerinin 2 gündür elektrik kesintilerinden dolayı mağdur olduğunu dile getirdi.

ÇOK ŞAŞIRDIK

Doğan, "Sürekli elektrik kesintisi yaşıyorduk. İşletmem kafe ve restoran olduğu için, yemeklerin hazırlanması, ısıtma ve aydınlatma sürekli kesintiye uğruyordu. Elektriğin düzensiz akımla gelmesi de bizi mağdur etti. Ekipler geldi ve incelediler. Bizi bu kadar zor durumda bırakan fareymiş. Görünce çok şaşırdık" dedi