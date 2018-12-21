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Teröristlerin saklandığı mağaraya bomba yağdı
21.12.2018 - 16:58 | Son Güncelleme: 21.12.2018 - 17:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de teröristlerin bulunduğu mağara, Türk Hava Kuvvetlerinin 2 savaş uçağı tarafından bombalandı. 800- 900 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen mağarada, PKK ile MLKP’nin sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu terörist grubun saklandığı tespit edilmiş, teröristleri etkisiz hale getirmek operasyon başlatılmıştı.
Etiketler : Tunceli kırsalı,
594579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594579.aspx
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