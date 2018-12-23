Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde Küçükminare Mahallesi'nde Hasan Gültepe’yi silahla dört el ateş ederek öldüren 18 yaşındaki Ümit Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkartıldığı mahkemece cinayet suçlaması ile tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümit Ö., polisteki ifadesinde cinayeti Gültepe’nin annesini rahatsız ettiği gerekçesi ile işlediğini söyledi.