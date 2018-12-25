Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Anadolu Bölgesinde yarın (26.12.2018 Çarşamba) ve perşembe günü görülecek kar yağışlarının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun (20-50 cm.) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.