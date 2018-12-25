Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Doğu Anadolu Bölgesinde yarın (26.12.2018 Çarşamba) ve perşembe günü görülecek kar yağışlarının Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars'ta kuvvetli ve yoğun (20-50 cm.) olması beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile birlikte ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.