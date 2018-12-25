Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman’da beklenen yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi anonsla uyarıda bulundu. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.