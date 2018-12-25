Elazığ Meteoroloji 13 Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından Adıyaman’da beklenen yağışla ilgili yapılan bilgilendirme sonrası Adıyaman Belediyesi anonsla uyarıda bulundu. Şiddetli yağış beklendiği belirtilen anonsta, vatandaşlara yağış, fırtına ve buzlanmaya karşı tedbirli olmaları konusunda hatırlatmalarda bulunuldu.
Adıyaman'da şiddetli yağış uyarısı
25.12.2018 - 16:38 | Son Güncelleme: 25.12.2018 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da belediye hoparlöründen şiddetli yağış beklendiği duyurularak, vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.
Etiketler : Adıyaman,
595161 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595161.aspx
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