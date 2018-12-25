Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'yi (22) yaraladıktan sonra kaçtığı ileri sürülen N.E'nin (29) saklandığı yeri tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu gizlendiği evde yakalanan kadın şüpheli N.E, sağlık kontrolünden geçirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Öte yandan Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi edilen C.K'nin, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesine sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Ödemiş ilçesinde, 22 Aralık'ta N.E, aralarında husumet olduğu öğrenilen C.K'nin (22) Bengisu Mahallesi'ndeki evine gelmiş, ikili arasında çıkan tartışmada N.E'nin tabancayla ateş ederek C.K'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtığı iddia edilmişti.