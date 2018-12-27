Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların Diyarbakır'da kuvvetli yağmur, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Yurdun iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin altında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'de kuzey, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu -2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 6

İzmir: Az bulutlu 9

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu 5

Trabzon: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı 6

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu, kuzey ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 6