Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ genelinde kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle öğleden sonra kent genelinde okulların tatil edildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ merkez ve tüm ilçelerimizde öğleden sonra tüm okullar tatil edilmiştir" denildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da sosyal medyadan, "Sabah saatlerinden itibaren devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilimiz genelinde eğitime bugün (27.12.2018) itibariyle yarım gün ara verilmiştir" mesajını paylaştı.