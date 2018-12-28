Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Üzümlü ve Otlukbeli ilçelerinin tamamında, Çayırlı, Refahiye, Kemah ve Tercan ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Erzincan'da eğitime kar engeli
28.12.2018 - 09:23 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 09:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da 3 ilçenin tamamı, 4 ilçe de ise taşımalı eğitim bugün tatil edildi.
Kentte iki gündür devam eden kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.
Etiketler : Erzincan,
595563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595563.aspx
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