Tufanbeyli'de hafta içi 3 gün boyunca durmadan yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evler, ağaçlar, camiler ve tarihi heykeller kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise fotoğrafseverler tarafından ölümsüzleştirildi.
Tufanbeyli'de kar sonrası kartpostallık görüntüler
30.12.2018 - 09:47 | Son Güncelleme: 30.12.2018 - 09:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yağan kar sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Etiketler : Adana,yaşam haberleri,
595839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/595839.aspx
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