Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tufanbeyli'de hafta içi 3 gün boyunca durmadan yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evler, ağaçlar, camiler ve tarihi heykeller kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anlar ise fotoğrafseverler tarafından ölümsüzleştirildi.