Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alitaşı Mahallesi Bozbey Caddesi'nde kaldırımda engelli bir adamın yağmur altında ayakkabı bağcıklarını bağlamaya çalıştığını fark eden Yasir isimli Suriyeli genç, engelli adamın yanına gitti. Engelli adamın bağcıklarını bağlayamadığını fark eden Yasir, eğilerek ayakkabı bağcıklarını bağladı. Yasir bu sırada çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenirken, gencin gösterdiği duyarlılık herkesin yüreğini ısıttı. Bağcıkları bağlanan engelli adam daha sonra gözden kayboldu.