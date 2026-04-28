Trump, Almanya Başbakanı Merz’in İran'la ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. İran’ın nükleer silaha sahip olması halinde “dünyanın rehin alınacağını” savunan Trump, Almanya’nın ekonomik durumuna da dikkat çekerek "Merz, ne dediğini bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’i hedef alan zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Merz’in İran’ın nükleer programına yönelik tutumunu "akıl tutulması" olarak nitelendiren Trump, Berlin yönetimine adeta ateş püskürdü.

Trump, Merz'in İran'ın nükleer kapasitesine dair "tehlikesiz" imalı yaklaşımlarına atıfta bulunarak, "Merz ne konuştuğunun farkında değil. Eğer İran nükleer silah sahibi olursa, bu sadece bölge için değil, tüm dünya için bir rehin alınma senaryosuna dönüşür" ifadelerini kullandı.

Kendi yönetiminin İran'a karşı daha önce hiçbir liderin cesaret edemediği adımları attığını savunan Trump, Almanya’nın içinde bulunduğu ekonomik darboğazı da bu "zayıf liderlik" anlayışına bağladı.

"DURUMLARINA ŞAŞMAMALI"

Trump'ın açıklaması şöyle:

"Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne dediğini bilmiyor!

Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, tüm dünya rehin alınırdı. Ben şu anda İran'la ilgili olarak, diğer ülkelerin veya başkanların çok daha önce yapması gereken bir şey yapıyorum. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı!"

MERZ NE DEMİŞTİ?

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD'nin, İran'daki savaşı hızlı bir şekilde sona erdirebileceğine inanmadığını ve barış görüşmeleri için somut bir planının olmadığını söyledi.

Merz, "Çünkü İranlılar daha önce düşünüldüğünden çok daha güçlüler ve Amerikalıların müzakerelerde gerçekten ikna edici bir stratejisi yok." diye konuştu.

Merz, "Bu tür çatışmaların sorunu her zaman şudur: Sadece içeri girmek yetmez, aynı zamanda tekrar çıkmak da gerekir. Bunu Afganistan'da 20 yıl boyunca çok acı bir şekilde gördük. Irak'ta da gördük." ifadelerini kullandı.

Merz, ABD'lilerin, İran'daki bu savaşa hiçbir planları olmadan girdiklerini ve bunun da çatışmayı şimdi sona erdirmeyi daha da zorlaştırdığını savundu.

İranlıların çok iyi müzakereci olduklarını ya da müzakere etmemekte çok yetenekli olduklarını belirten Merz, "Bütün bir ulus (ABD) İran liderliği tarafından aşağılanıyor." dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası