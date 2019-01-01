Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen Bilgilere göre, Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda, Dumlupınar Bulvarı üzerinden Ümitköy istikametinde seyir halinde olan 07 HCD 07 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçta bulunan şahısların hızlıca inmesinin ardından kısa sürede alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesinin ardından araçtaki yangın kontrol altına alındı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. Hırsını alamayan sürücü ise küfürler savurarak küle dönen aracını tekmeledi. Sürücü, ailesi ve polis ekiplerince sakinleştirildi. Çankaya ilçesinde iki ayrı adreste çıkan yangınlar hasara neden oldu. Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde çıkan yangında iki katlı bir villanın çatısı yanarken, Çiğdem Mahallesi’nde ise bir gecekonduda çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.