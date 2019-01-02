Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1 Ocak tarihinden itibaren marketlerdeki poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından ülke genelinde tepkiler sosyal medyada gündem olmuştu. Rizeli bir vatandaş da tepkisini, evinde yırtık olan poşetleri iplikle dikerek gösterdi. Rizeli vatandaşın annesi ile birlikte çektiği görüntüler sosyal medyada beğenilen görüntüler arasında yer aldı.