1 Ocak tarihinden itibaren marketlerdeki poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından ülke genelinde tepkiler sosyal medyada gündem olmuştu. Rizeli bir vatandaş da tepkisini, evinde yırtık olan poşetleri iplikle dikerek gösterdi. Rizeli vatandaşın annesi ile birlikte çektiği görüntüler sosyal medyada beğenilen görüntüler arasında yer aldı.
Rizeli vatandaşın poşet tepkisi
02.01.2019 - 15:23 | Son Güncelleme: 02.01.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rizeli bir vatandaş marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına tepki olarak evindeki yırtık poşetleri iplikle dikti.
Etiketler : Rizeli bir vatandaş,poşet,
596304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596304.aspx
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