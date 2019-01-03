Göksun Kaymakamı Ejder Demir, ilçede kar yağışının etkili olduğunu, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle bugün tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Bu arada, kar yağışı, Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu'nda da ulaşımın aklamasına neden oldu. Trafik ekipleri, tır, kamyon gibi uzun ve ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.
Kahramanmaraş'ta eğitime kar tatili
03.01.2019 - 09:04 | Son Güncelleme: 03.01.2019 - 09:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.
Göksun Kaymakamı Ejder Demir, ilçede kar yağışının etkili olduğunu, bu nedenle soğuk hava ve oluşacak buzlanma riski nedeniyle bugün tüm ilk ve ortaokullarda eğitime ara verildiğini bildirdi.
Etiketler : Kahramanmaraş,kar tatili,
596407 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596407.aspx
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