Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi 1598 Sokak'ta meydana geldi. Olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü kentte dün gece sabaha karşı sokakta bulunan bir arsanın çevresine örülen istinat duvarı şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki 3 aracın üzerine devrildi. Briketlerden bazıları araçların camlarından içeri girdi. Araçların tavanları yıkılan duvarın briketleri ile kaplandı. Olayın ardından sokak ulaşıma kapandı.

Sabah uyandıklarında araçlarının üzerinde briketler olduğunu gören otomobil sahipleri neye uğradıklarını şaşırdı.

Sabah araçlarının kullanılamaz hale geldiğini gören ve kaskosu olan araç sahipleri acenteleri ile bağlantıya geçip ne yapmaları gerektiği konusunda bilgi alırken, olmayanlar ise kendi imkanları ile araçlarını temizlemeye çalıştı.