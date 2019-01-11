Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Mahalle'de oturan Sultan Uslu, evinde soba yakmak istedi. Sobanın birden alev alması sonucu, Uslu'nun kıyafetleri ve saçı tutuştu. Panikleyen Uslu, sobadan uzaklaşmaya çalışırken yere düştü. Alevler bu sırada tüm evi sardı. Çevredekilerin ihbarıyla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, alevlerin arasında kalan Uslu'nun yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Uslu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

