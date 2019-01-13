Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kırsal Kanatlı Mahallesi'nde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Viranşehir Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma, kırsal mahallede olayın daha da büyümemesi için güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı iddia edilen 8 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.