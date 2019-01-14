Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt'un Karşıgeçit köyünde, evde et pişiren köylüler, tilkiyi kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadı. Köylüler evlerinin içine kadar giren tilkiye elleriyle et vererek besledi. Köy sakinlerinden Emre Bayrakdar da tilkinin karnını doyurduğu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra evden uzaklaşarak gözden kayboldu.