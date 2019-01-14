Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Ekipleri, merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 6 farklı noktada uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Evlere eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, 21 kişiyi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda 40 gram metamfetamin, 37 gram sentetik kannabinoid, 35 ecstasy hap, 10 gram esrar, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve cep telefonu, uyuşturucu maddeleri saklamak için kullanılan 1 adet alüminyum folyo, bir adet hassas terazi ve 1 adet tabanca ele geçirildi.

Emniyete götürülen 21 şüpheliden 16'sı hakkında 'uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, mahkemeye çıkarılan 5 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmaktan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.