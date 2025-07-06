6,8'lik deprem yerle bir etmişti! Erdoğan talimat verdi, sıfırdan inşa edildi: Görenler hayran kalıyor

Tarihler 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde, Elazığ'da adeta kabus yaşanmıştı. Kent geneli, 6,8'lik depremle sarsıldı. Doğanyol'da birçok bina yıkıntıya dönüşürken, ilçe adeta sıfırdan inşa edildi. Şimdi ise ilk kez görenler hayran kalıyor.

Tarihler 24 Ocak 2020'yi gösterdiğinde, Elazığ'da adeta kabus yaşanmıştı. 6,8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli olayda, birçok bina yıkılmış ve zarar görmüştü.

Aynı depremde büyük yıkıma uğrayan Doğanyol ilçesi, yapılan yatırımla adeta yeniden inşa edildi.

Tamamlanan çalışmalarla yepyeni bir görünüme kavuşan ilçe, gece saatlerinde dronla havadan görüntülendi. Ortaya çıkan manzara görenleri hayran bıraktı.

YENİ GÖRÜNTÜSÜ HAYRAN BIRAKIYOR

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremden en çok etkilenen ilçelerin başında gelen Doğanyol'da birçok bina yıkılmış, çok sayıda yapı ise ağır hasar görmüştü.

Afette 4 kişi hayatını kaybederken, ilçede hayat adeta durma noktasına gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Doğanyol'da hem alt yapı hem de üst yapı yatırımları üç yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

SIFIRDAN İNŞA EDİLDİ

Sıfırdan inşa edilen ilçe, modern konutları, yolları ve sosyal donatı alanlarıyla dikkat çekerken, yeni yüzüyle vatandaşlar tarafından Mardin'e benzetildi.

Gece dronla çekilen havadan görüntüler Doğanyol'un geçirdiği büyük değişimi gözler önüne sererken, ilçenin yeni silueti büyük beğeni topladı.