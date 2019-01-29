Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soğuk havaların kendini göstermesiyle birlikte, kış aylarında rağbet gören salep, boza, taze sıkılmış portakal ve nar suyu ile karışık meyve suları, hastalıklara karşı dirençlı olmak için tüketilmeye başlandı. İzmir'de, tarihi Kemeraltı Çarşısı başta olmak üzere birçok yerde satılan, hastalıklara karşı vücut direncini arttırıp, bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bu içeceklerden bozanın bardağı 4 TL'ye, salep 6 TL'ye satılıyor. Vatandaşların şifa niyetine içtiği içeceklerden portakal suyu bardağı 1 TL, greyfurt suyu 1.5 TL, karışık meyve suyu 1.5 TL, elma suyu 1.5 TL, havuç suyu 1 TL, nar suyu 2 TLden alıcı buluyor.

VİTAMİN DEPOSU İÇECEKLER

Kemeraltı Çarşısında taze sıkılmış meyve suyu satışı yapan Hamza Ayıtçı, "Kışın meyve sularının birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Özellikle yaptığımız karışımlarla içecekler vitamini deposu haline geliyor. Kemeraltı Çarşısı'nın dafa kalabalık olduğu hafta sonlarında satışlarımız da artıyor. Fiyatlarımız oldukça uygun. Bu içecekleri kafede 15-20 TLden aşağı satmıyorlar. Burada yoldan geçenler ayaküstü alıp içebiliyor. İçeceklerin büyük boyları 3-4 TL, küçük boyları ise 1-2 TL arası değişiyor" diye konuştu.

15 yıldır boza satan Dilek Karataş ise, "Bozanın bağırsak hastalıkları ve öksürük üzerinde tedavi edici etkisinin bulunduğu zaten biliniyor. Kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirici besin takviyesi olarak boza almak isteyen çok oluyor. Şu anda bir bardak bozayı 4 TLden, 1 litrelik şişeleri ise 15 TLden satıyoruz. Bazıları bozanın tadını merak ettiği için deniyor, bazıları da bu geleneksel lezzeti sıklıkla tercih ediyor. Boza satışları kış aylarında artıyor, ancak yazın da soğuk dolaplardan boza satışı yapıyoruz. Çünkü yurt dışından tatil için gelen Türk vatandaşlar bozayı özledikleri için almaya geliyorlar. Yerli ve yabancılar bozaya ilgi gösteriyor" dedi.