Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Demirciler Çarşısı’ndaki küçük atölyesinde ahşaba hayat veren Tanır, Sultan Ahmet Cami başta olmak üzere dünyanın yedi harikası arasında yer alan Eyfel Kulesi, Özgürlük Anıtı’nın ahşaptan minyatürünü yapıyor.

Özellikle kullanılmayan ev eşyalarından çocuklar için oyuncak, evler için yeniden eşya yapan Tanır, “Ben bir kamu kuruluşundan emekli oldum. Bu işlere hobi olarak başladım, şimdi de atıl durumdaki materyalleri alarak tasarlıyorum. Örneğin dikiş makinesi ayağı. Bunu alıp koltuk haline getirdim. Vatandaşlarımız istediği ne ise aynısını yapıp teslim ediyorum. Eski karyola başlığı bunlar değerlendirilip güzel bir oturma grubu veya sedir olabilir. Evdeki her eşyayı atmasınlar. Geri dönüşümü sağlayabilsinler. Çocukların plastikten yapılan Çin mallarını kullanmaktansa ahşap ürünleri kullanmalarını tavsiye ediyorum. Bir bez parçasını dahi değerlendirmeye çalışıyorum. Kıl testereyle çocukların oyuncaklarını elimde hazırlıyorum. Dikiş makinesinin dikiş diken kafa kısmından traktör yapıyorum. Ütüden otomobil yapıyorum. Bu ürünler evde bir süs eşyası olarak kullanılabilir” dedi.