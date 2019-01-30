Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konsey ile beslenme konusundaki bilgi kirliliği ortadan kaldırılacak. Ayrıca, beslenme okuryazarlığının artırılması, sağlıklı beslenme kültürünün ülke genelinde yaygınlaştırılması, gıda güvenliği ve kronik hastalıklarla mücadele kapsamında politikalar geliştirilmesi hedefleniyor. Ulusal Beslenme Konseyinin başlıca görevleri şunlar olacak: Doğrudan veya dolaylı olarak beslenme kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hâllerde ilmî bir komisyon kurulmasına karar vermek. Sağlıklı beslenme davranışlarının geliştirilmesi ile ilgili konularda toplum eğitimleri, bilgilendirmeleri, bilinçlendirme çalışmaları gibi konularda görüş bildirmek. Sağlıklı beslenme, yiyecek ve içecekler konusunda tüketicileri ve özellikle de çocukları yanlış yönlendiren aldatıcı, yanıltıcı algı oluşturucu reklam ve tanıtımlar konusunda gerekli tedbirleri almak. Tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişme hakkı konusunda bilimsel ve sosyal tedbirlerin alınması için görüş sunup önerilerde bulunmak. İhtiyaç duyulması hâlinde özel sektör temsilcileri de konseye davet edilebilecek.