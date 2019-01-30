Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemer ilçesinde 7 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesiyle birlikte dereye sürüklenen otomobilde bulunan psikoloji bölümü öğrencisi 20 yaşındaki Kader Buse Acar, bugüne kadar yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı. Ağva Deresi, çevre güzergahlar ve denizde, jandarma, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmalarını sürdürülürken, genç kızın sosyal medya hesabındaki paylaşımı ise yürekleri burktu. Buse’nin, kendi hesabından “Bir gök gürlese bari’ diyorum. Bir sağanak patlasa, bitse bu kirli ve yapışkan sessizlik. Oysa ne kadar sakin sokaklar, kent ve gökyüzü. İpince bir su gibi sızıyorum gecenin tenha göğüne. Sessizce gidiyorum şimdi, sessiz ve kimliksiz. Belki yine gelirim, sesime ses veren olursa bir gün” sözlerini paylaştığı görüldü.

"TSG Yaşam gemisi geliyor"

Öte yandan bölgedeki arama çalışmaları 118 kişilik ekiple tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplere, karadan AFAD ve jandarma eşlik ederken, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG Yaşam gemisinin de, Antalya’ya gelerek arama çalışmalarına katılacağı öğrenildi.