Edinilen bilgiye göre, Tomarza ilçesinde meydana gelen olayda, S.Ö. (77) ve F.Ö. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Bir süre anne S.Ö. ve kızı F.Ö.'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Eve giren ekipler, S.Ö. ve F.Ö.'nün cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede S.Ö. ve F.Ö.'nün sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'den acı haber! Anne ve kızı ölü bulundu
30.01.2019 - 22:40 | Son Güncelleme: 30.01.2019 - 22:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hayatını kaybetti.
Etiketler : Kayseri,
601303 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601303.aspx
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