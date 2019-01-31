Gelen ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma  Komutanlığına bağlı asayiş timleri kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon  düzenledi.

Taraklı-Harkköy Mahallesi Kömürlük mevkisinde gerçekleştirilen  operasyonda, brandayla kamufle edilip jeneratörle aydınlatılan alanda, kırıcı ve  delici matkapla kaçak kazı yapıldığı tespit edildi.

Olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen M.S, R.D, K.A, M.T, A.D,  E.S ve B.A suçüstü yakalandı.

Aramada, jeneratör ile kırıcı ve delici matkap gibi çeşitli malzemeler  ele geçirildi.

Kazı sırasında dinamit kullandıklarını itiraf eden şüphelilerin  jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Sakarya Müze Müdürlüğü yetkililerinin olay yerinde inceleme yapması  bekleniyor.