Silivri'de öğlen saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Denizde 3 metreyi bulan dalgalar oluştu. Sahil kenarında yer alan kaldırımda yer yer göçükler oluşurken, kaldırım taşları söküldü. Sahil kenarında seyyar satıcılık yapanlar ile sahilde yürüyenler zor anlar yaşadı.
Silivri'de lodos etkili oluyor
31.01.2019 - 18:01 | Son Güncelleme: 31.01.2019 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
SİLİVRİ'de kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkili oluyor.
Etiketler : Silivri,
601499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601499.aspx
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