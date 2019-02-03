Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri şehrin dört bir tarafından gece-gündüz demeden şok uygulamalarına devam ediyor. Yunus polisleri hem şehrin giriş çıkışlarında hem de ara sokaklarda yaptıkları şok uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Yapılan bu uygulamalarda şahısların araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis silahlara el koyarken, silah sahiplerini de işlem yapılması için emniyete götürdü.
Polisin yaptığı uygulamada bir silahın otomobilin sanrufunda çıkması dikkat çekti.
Yunus ekiplerinden baskın
03.02.2019 - 10:13 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da yunus ekiplerinin vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak için yaptığı baskınlarda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliği bünyesinde görev yapan yunus ekipleri şehrin dört bir tarafından gece-gündüz demeden şok uygulamalarına devam ediyor. Yunus polisleri hem şehrin giriş çıkışlarında hem de ara sokaklarda yaptıkları şok uygulamalarla suça ve suçluya geçit vermiyor. Yapılan bu uygulamalarda şahısların araçlarında ve üzerilerinde yapılan aramalarda 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Polis silahlara el koyarken, silah sahiplerini de işlem yapılması için emniyete götürdü.
Kaynak: İHA
Etiketler : yunus polis,baskın,Adana,
602054 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602054.aspx
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