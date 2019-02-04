Saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm’in hediyesi olan, dört çeşmeden oluşan 25 metrelik kuledeki hasar ve yıpranmayı kimyasal yöntemlerle gidermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, restorasyonun yanı sıra kule kısmında güçlendirme de yapacak. Çalışmalar, sembol yapının hizmete açılışının 118’inci yıl dönümünde, 1 Eylül 2019’da tamamlanacak. Restorasyon kapsamında yapının deprem etkilerine karşı dayanmasını sağlamak için cepheden algılanmayan ve iç mekândaki derz algısına zarar vermeden güçlendirme çözümleri uygulanacak. 118 yıllık tarihî saat kulesinin yıllar içinde zarar gören ve eksilen taş ve mermer kısımları da aslına uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanacak.
İzmir saat kulesi yenileniyor
04.02.2019 - 02:22 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı padişahı II. Abdülhamit Hanın tahta çıkışının 25’inci yılı münasebetiyle Sadrazam Mehmet Said Paşa tarafından yaptırılan ve 1 Eylül 1901’de açılan saat kulesini restore etmek için harekete geçti.
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