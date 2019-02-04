Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatleri Alman İmparatoru II. Wilhelm’in hediyesi olan, dört çeşmeden oluşan 25 metrelik kuledeki hasar ve yıpranmayı kimyasal yöntemlerle gidermeye hazırlanan Büyükşehir Belediyesi, restorasyonun yanı sıra kule kısmında güçlendirme de yapacak. Çalışmalar, sembol yapının hizmete açılışının 118’inci yıl dönümünde, 1 Eylül 2019’da tamamlanacak. Restorasyon kapsamında yapının deprem etkilerine karşı dayanmasını sağlamak için cepheden algılanmayan ve iç mekândaki derz algısına zarar vermeden güçlendirme çözümleri uygulanacak. 118 yıllık tarihî saat kulesinin yıllar içinde zarar gören ve eksilen taş ve mermer kısımları da aslına uygun malzeme ve tekniklerle tamamlanacak.