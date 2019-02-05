İstanbul’da Uzunçayır metrobüs durağında metrobüsün gelmesini bekleyen astronot kıyafetli bir vatandaş görenleri şaşırttı. Metrobüste yolculuk yapan bazı vatandaşlar da o anı cep telefonları ile kaydetti. Astronot kıyafetini neden giydiği bilinmeyen vatandaş Zincirlikuyu yönüne giden metrobüse bindi. Vatandaşın kim olduğu ve ne için astronot kıyafeti giydiği öğrenilemedi.
Metrobüste 'astronot' şaşkınlığı
05.02.2019 - 13:23 | Son Güncelleme: 05.02.2019 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da astronot kıyafeti ile metrobüs durağında bekleyen bir vatandaş görenleri şaşkına çevirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : astronot,metrobüs,İstanbul,
602550 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602550.aspx
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