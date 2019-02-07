Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da belirtilen bir adres üzerinde şüpheli Y.K. isimli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 2 fişek 2,3 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

2 SUÇTAN ARANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurulan S.O. isimli şüpheli şahıs üzerinde yapılan kaba üst aramasında 4 fişek halinde 2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın yapılan GBT kontrolünde 2 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşılarak, hakkında yapılan işlemler ardından adli makamlara sevk edildi.

HASTANEDE ÜST ARAMASINDA ELE GEÇİRİLDİ

Çorlu ilçesi Yenice Mahallesi'nde ise yaralanarak 122 ekiplerince devlet hastanesine götürülen S.Ö. isimli şüpheli şahsın tedavi sonrası yapılan üst aramasında 2 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs, hakkında yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.