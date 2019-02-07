Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler Mahallesi'nde şüphe üzerine otomobil sürücüsünü durdurdu. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, koşarak, dağlık alana doğru kaçtı. M.Y. ise kaçamadan yakalandı. Araçta arama yapan ekipler, bagajda, Gaziler Mahallesi sakinine ait olduğu ve çalındığı tespit edilen buzağıyı buldu. Ekipler, buzağıyı sahibine teslim ederken, M.Y.'yi de gözaltına aldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Otomobilin bagajından çalıntı buzağı çıktı
07.02.2019 - 12:00 | Son Güncelleme: 07.02.2019 - 12:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Bayındır ilçesinde, şüphe üzerine sürücüsü durdurulan otomobilin bagajından çalıntı olduğu belirlenen buzağı çıktı. Otomobilden inen 3 kişiden 2'si, kaçarken, M.Y., gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : buzağı,çalıntı,İzmir,
602958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602958.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER