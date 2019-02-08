Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Acıpayam ilçesi Gedikli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 80 yaşında olduğu öğrenilen Gülperi K. (80), evinin girişinde bulunan merdivenlerden dengesini kaybederek düştü. Başını sert bir zemine çarpan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kadının cenazesi Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.